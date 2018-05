FOTO / REaETA ZILEI: Burger savuros din carne de curcan "i legume. Bun de te lingi pe degete

Stiri pe aceeasi tema

- Vare se apropie cu pași repezi și parca nimeni nu mai are chef sa petreaca multe ore in bucatarie, așa ca rețeta noastra de shaorma aromata cu carne și legume e fix ce iți trebuie pentru o masa copioasa!

- V. S. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are in plan sa cumpere produse alimentare in valoare totala de 144.000 de lei pentru beneficiarii caminului de batrani de pe strada Cosminele din municipiu. Pentru ca beneficiarii internați in regim rezidențial sa nu duca lipsa de alimentele…

- Un mare eveniment se pregateste intr-o localitate din Timis. Toata suflarea asezarii este asteptata in 12 mai la o parada de The post Gulas de te lingi pe degete si concerte in aer liber, intr-o localitate din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Uniunea Europeana a decis sa elimine 20 de companii braziliene de pe lista societatilor autorizate sa exporte carne de vita si pui spre cele 28 de state membre, la aproape un an de la izbucnirea scandalului carnii de vita alterate, a anuntat joi Comisia Europeana, transmite AFP.

- Burrito este un preparat tradițional mexican și reprezinta o masa completa, ideal pentru micul-dejun. Acesta poate fi mancat in orice moment al zilei, in funcție de ingredintele pe care le folosești.

- Mai intai aprovizionarea: cam 1 kg carne de pui (preferabil oratania intreaga, sa avem carne felurita la dispozitie, dar o sa mearga si numai din pulpe, sa zicem), 300 g ciuperci, 100 g costita afumata, 2 cepe mari, 1 capatana de usturoi (sau dupa gust), 1 morcov mare, 1 telina mica, 2 fire groase de…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un mic dejun gustos si sanatos, acesta reteta este alegerea perfecta. Omleta cu legume la cuptor, o masa delicioasa ce se obtine intr-un timp foarte scurt.