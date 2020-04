Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat Asia Express, sezonul 3. A fost o cursa la muchie de cuțit! Ce detalii au ieșit la iveala despre Speak și Ștefania, la scurt timp dupa ce au ratat trofeul Asia Express?

- Dupa ce s-au chinuit din plin cu ingredientele bizare de la ruleta mancarurilor, finaliștii din sezonul 3 al emisiunii Asia Express ajung in fața unei noi provocari, ce poate schimba decisiv clasamentul și poate influența rezultatul

- Record inedit pentru Speak și Ștefania! Cei doi traiesc o perioada senzaționala in viața lor, mai ales acum ca iși pot striga bucuria fața de logodna lor, un moment emoționant care a avut loc chiar la „Asia Express”.

- Speak și Ștefania se afla printre echipele care au ajuns pana in semifinalele Asia Express. In timp ce Ștefania citea un bilet de la Speak, bilet pe care fiecare concurent i l-a scris partenerului, Speak s-a pus in genunchi și a cerut-o pe Ștefania de soție. Evident, Ștefania a acceptat și noua ne suna…

- In promo-ul emisiunii ce va fi difuzata in aceasta seara, o scena a surprins pe toata lumea. Speak scoate ceva din buzunar si exclama: “Trebuie sa fie unica treaba asta!”, iar Stefania, mirata si extaziata, spune: “NUU, NUU!”. Citeste si: Boala TERIBILA de care sufera Razvan Fodor. Sotia lui…

- Alex Abagiu a avut prima reacție dupa ce s-a retras din jocul pentru amuleta la Asia Express, reușind sa iși surprinda colegii cu atitudinea lui. De altfel, el a renunțat practic la șansa de a cașiga amuleta care ii oferea anumite avantaje in joc.Ștefania și Speak, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț, Adda…

- Asia Express, sezonul 3, episodul 6. Frații Florin și Dan Ristei au obținut imunitatea și au topit inimi, iar Speak și Ștefania au pus mana pe o amuleta. Probe inedite au chinuit, dar au și bucurat concurenți.

- Pe 15 februarie 2020 incepe sezonul 3 Asia Express, iar concurenții și intreaga echipa din spatele camerelor au vizionat, laolalta, primul episod al reality-show-ului. La avanpremiera a fost prezent și Speak, alaturi de iubita sa, Ștefania. Artistul a dat din casa și a marturisit, in exclusivitate pentru…