- Razvan Marin (24 de ani, mijlocaș central) a pasat decisiv la golul reușit de Cagliari in confruntarea de pe teren propriu cu Sassuolo, 1-1 (runda #20 din Serie A). Gazdele au deschis scorul in minutul 75. Razvan Marin a fost deschis in partea dreapta de Zappa, iar mijlocașul roman i-a centrat perfect…

- Cagliari nu a putut evita înfrângerea contra liderului AC Milan (0-2), dar au fost și jucatori evidențiați de presa italiana de la formația gazda. Printre aceștia s-a numarat și Razvan Marin. Integralist contra Milanului, internaționalul român a avut o evoluție apreciata de…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat ambele goluri ale echipei AC Milan in victoria obtinuta pe terenul formatiei Cagliari, luni seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 7, in urma unei lovituri de la…

- Ciprian Tatarușanu a fost laudat de presa italiana dupa ce a fost eroul lui Milan în meciul câștigat împotriva celor de la Torino la penaltiuri (5-4). Trupa de pe San Siro s-a calificat astfel în sferturile Cupei Italiei la fotbal. Ce a spus Tatarușanu dupa victorie "Este…

- Fiorentina a invins cu 1-0 formația lui Razvan Marin (24 de ani), Cagliari, in runda #17 din Serie A, iar internaționalul roman a fost integralist pentru trupa pregatita de Eusebio Di Francesco, dar a fost criticat dupa golul primit de echipa sa. Dupa Vlad Chiricheș, care a fost gasit drept vinovat…

- Razvan Marin (24 de ani) are note bune in presa italiana, dupa primul gol in Serie A, in Verona - Cagliari (1-1), 7 in Corriere dello Sport și 6,5 in Gazzetta. Cagliari a scos remiza la Verona (1-1) și datorita primului gol marcat in Serie A de Razvan Marin. Internaționalul roman a fost laudat pentru…

- Razvan Marin (24 de ani) a marcat astazi primul gol de la transferul in Italia, in remiza dintre Verona și Cagliari, scor 1-1. Razvan Marin a avut nevoie de 10 meciuri pentru a sparge gheața in Serie A. Și a facut-o intr-un mare stil, dupa o cursa in care a dus in spate 5 adversari. Dupa meci, internaționalul…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A, duminica, in meciul pe care Cagliari l-a terminat la egalitate, 1-1, in deplasare, cu Hellas Verona, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mattia Zaccagni (21) a deschis scorul pentru gazde, iar Marin a egalat…