FOTO. Răzbunare pentru un șofer din Cluj! S-a trezit cu mașina acoperită de gunoaie

Incidentul s-a petrecut în Dej în noaptea de luni, 12 iulie, spre marți, 13 iulie, potrivit locuitorilor din zona.

Aceștia au marturisit pentru dejeanul.ro ca exista posibilitatea ca actul sa fie unul de razbunare din cauza modului în care șoferul a parcat mașina. Locul ales pentru a-și parca mașina nu a fost unul inspirat, fiindca astfel a îngreunat accesul la mai multe garaje.

Gunoaiele împraștiate pe mașina s-au aflat în acel loc înca de la primele ore ale

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

