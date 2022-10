Specialistii Registrului Auto Roman (RAR) aduc clarificari cu privire la cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca anvelopele care trebuie montate pe autovehicule in sezonul de iarna. Astfel, toate anvelopele marcate cu M si S sunt conforme, dar specialistii atrag atentia asupra vechimii anvelopelor utilizate. ”Asiguram conducatorii auto ca, indiferent de denumirea lor comerciala, anvelopele […] The post FOTO. RAR anunța condițiile pentru echiparea mașinilor cu anvelope de iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .