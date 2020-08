Stiri pe aceeasi tema

- Atac cibernetic la utilizatorii Facebook. Hackerii simuleaza blocarea conturilor. O noua campanie de phishing, care are ca tinta utilizatorii Facebook, se propaga pe Facebook, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). “Una dintre metodele preferate de…

- O noua campanie de #phishing, care are ca tinta utilizatorii Facebook, se propaga pe Facebook, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina de Facebook. "Una dintre metodele preferate de atacatori in raspandirea continutului malitios…

- Ziarul Unirea VIDEO| Canalizarile nu mai fac fața pe strada Siretului din Alba Iulia. Raspunsul autoritaților: “Sa ne rugam la Dumnezeu sa nu mai ploaie” Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip, filmat pe strada Siretului din Alba Iulia, sau „mica Veneție…

- "Urmaresc de cateva ore bune noul "breaking news" legat de campania pentru prezidentiale a Vioricai Dancila, despre DNA, despre dosare, despre dat cu "subsemnatul". Si ma minunez. Am tot stat sa ma gandesc daca sa postez despre bazaconia asta sau nu....insa pentru a nu lasa urme de indoiala, scriu…

- Twitter l-a acuzat, vineri, pe presedintele american Donald Trump de "glorificarea violentei" si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe retea despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca regulile…

- Centrul OncoGen, din Timișoara, anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” pentru a crea un posibil vaccin impotriva coronavirusului. Vaccinul dezvoltat de OncoGen impotriva virusului SARS-nCoV-2 va fi administrat…

- Turismul romanesc ar urma sa primeasca unda vedere de la guvern incepand din 1 iunie, odata cu o noua etapa de relaxare, insa unii proprietari de hoteluri au pregatit preturi exorbitante. Cunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru intentioneaza sa petreaca cateva zile pe litoralul romanesc, la…

- Achiziție de ultima generație la Politia Romana. Instituția cumpara un sistem de recunoastere faciala pentru a obtine date din Facebook sau de pe camere de supraveghere. Valoarea contractului depașește 4 milioane de lei.Politia Romana cumpara un sistem de recunoastere faciala in cadrul unui…