- Lidia Buble este una dintre cele mai frumoase cantarete autohtone, cu un talent indubitabil. Se pare ca artistei ii merge bine pe toate planurile, atat pe cel profesional, cat si pe cel sentimental. Vedeta se afla acum intr-un turneu de promovare, cu noua sa piesa ”Margarita”. Weekendul care tocmai…

- Nu este prima data cand Loredana Groza demonstreaza tuturor ca varsta este doar un numar. Aproape de 50 de ani, frumoasa cantareata isi mentine un corp de invidiat, care arata mai degraba ca al unei adolescente. Vedeta si-a uimit fanii cu ce exercitii complicate poate sa faca in sala de sport.

- Ozana Barabancea trece printr-un sir continuu de transformari de look de cand a hotarat sa isi micsoreze stomacul. Ajunsa la un corp de invidiat, vedeta nu are nicio retinere in a-si etala formele pe retelele de socializare.

- Delia a parut ca s-a indragostit lulea, la „iUmor”, cand pe scena și-a facut apariția un concurent pe care ea l-a crezut… sau l-a dorit italian și cascador. El, insa, a avut alte planuri, reușind sa ii lase masca pe toți.