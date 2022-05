Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz a dominat de-o maniera impresionanta partida cu Rafael Nadal (cu excepția setului secund, in care a suferit o accidentare la glezna dreapta), puștiul iberic reușind calificarea in semifinalele de la ATP Madrid (6-2, 1-6, 6-3). Acolo, il aștepta de cateva ore Novak Djokovic.

- Novak Djokovic și-a respectat din plin statutul de mare favorit și a caștigat fara mari batai de cap meciul cu Hubert Hurkacz (14 ATP). Sarbul a obținut calificarea in semifinalele Mastersului de la Madrid, acolo unde va da peste Rafael Nadal sau Carlos Alcaraz.

- Carlos Alcaraz și-a facut singur cadou un duel cu Rafael Nadal la Mastersul de la Madrid: in ziua in care a implinit 19 ani, ibericul l-a invins in trei seturi pe britanicul Cameron Norrie (11 ATP, favorit 9).

- Rafael Nadal, solicitare ciudata pentru organizatorii turneului de la Madrid. Deținatorul a 21 de trofee de Grand Slam revine in circuitul mondial dupa accidentarea suferita la Indian Wells. Campionul spaniol va juca, astazi, in cadrul competiției ATP 1000 din capitala Spaniei contra sarbului Miomir…

- Rafael Nadal debuteaza la Caja Magica miercuri, impotriva lui Miomir Kecmanovic (32 ATP), in aceeași zi cu derbiul dintre Real Madrid și Manchester City din returul semifinalelor Ligii Campionilor, așa ca a avut o cerința speciala pentru organizatorii turneului de categorie „ATP 1000”.

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a tabloului de concurs de la ATP Madrid, iar Rafael Nadal se afla pe aceeași parte cu Carlos Alcaraz (senzația momentului in tenisul mondial) și Novak Djokovic.

- Naomi Osaka nu s-a ințeles niciodata cu zgura. Sportiva nipona, care are in palmares șapte titluri obținute pe hard (dintre care patru de Grand Slam) a afirmat, cu o zi inainte de startul turneului WTA 1.000 de la Madrid, ca metodele lui Rafael Nadal au inspirat-o pentru a avea in fine rezultate pe…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a devenit, la 18 ani, cel mai tinar cistigator al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari, in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 7-5, 6-4, pe norvegianul Casper Ruud, transmite Noi.md cu referire…