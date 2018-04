Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Batan, cantareata de muzica populara si fosta asistenta medicala la Spitalul Sfantul Ioan, s-a stins chiar in ziua de Florii, la doar 67 de ani, scrie wowbiz.ro. Conform surselor din lumea muzicala, ea ar fi murit la Spitalul Bagdasar unde era internata. Viorica se lupta cu o boala nemiloasa…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- Ion Marin a trecut prin momente de cumpana in ultimele opt luni. A avut cancer, a invins boala si a povestit la ProSport LIVE starile prin care a trecut in aceasta perioada de suferinta. Marin a infruntat calvarul cu demnitate si determinare, a ridicat rugaciuni cu voce inceata si a fost ajutat de…

- Radu Constantin Baltazar, “Cetațean de Onoare” al județului Argeș, personalitate a culturii argeșene, a trecut, miercuri seara, in nefiinta. Jurist de profesie, a fost director adjunct și consultant artistic al Teatrului „Alexandru Davila” in perioada 1966 – 2006, cu o pauza intre 1992 și 1996, cand…

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Lumea politica din Romania este in doliu! Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de depitaul PNL Adriana Saftoiu. La randul lui, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, s-a aratat șocat de aceasta veste trista! „Bogdan…

- Prietenul lui Leo Iorga a murit. Artistul a postat un mesaj trist pe contul de socializare, pentru cel care i-a fost alaturi in multe momente grele. Leo Iorga se lupta de mai mulți ani cu o boala crunta, iar acum acesta a primit o veste ce l-a intristat enorm. Prietenul lui s-a stins din viața. „Drum…