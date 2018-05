Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a dezvaluit secretul succesului.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a impartașit fanilor o lecție de viața. In ultima perioada, Oanei Zavoranu ii merge din plin, atat pe plan profesional, cat și personal. Bruneta traieșto o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Vedetele profita din plin de minivacanta de 1 Mai. Daca unele dintre ele au plecat pe litoralul romanesc, iar altele la munte, cele mai norocoase si-au luat zborul in tarile calde. Asa a facut si Francisca, superba cantareata cunoscuta drept Kim Kardashian de Romania.

- Paula Chirila a ramas fara prieteni! Fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasa pentru fiul meu” are o mana de prieteni. Aceasta sustine ca, desi are prieteni virtuali pe Facebook, cei reali ii numara pe degetele de la o mana. „Abia daca am ținut legatura cu colegele de facultate. Nici nu mai știu pe…

- Dupa ce s-a speculat ca un nou barbat si-a facut loc in viata ei, Laurette a decis sa vorbeasca despre acest lucru, precizand ca intre ea si barbatul cu care s-a fotografiat la o petrecere nu este nimic mai mult decat o simpla prietenie.