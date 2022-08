Stiri pe aceeasi tema

- PNL și UDMR au rupt coaliția la Satu Mare, liberalii acuzand ca „nu pot gira anumite derapaje ale administratiei totalitare UDMR”. Mai exact, ar fi vorba despre concesionarea parcarii de la Primaria Satu Mare unei forme din Ungaria,a declarat deputatul PNL Adrian Cosma, liderul filialei. Adrian Cozma…

- Autoritațile de frontiera au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5.200 de ceasuri, in valoare de 7,8 milioane de euro, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 21.07.2022,…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre UE o finantare europeana de 500 de milioane de euro pentru a facilita achizitii comune de armament in vederea reconstituirii stocurilor diminuate prin sprijinul acordat Ucrainei, transmit AFP. Tarile membre ”au apelat la stocurile lor de munitii, de artilerie…

- Ministrii europeni de externe au aprobat inca un pachet de ajutor militar oferit Ucrainei de UE, in valoare de 500 de milioane de euro, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite agentia DPA, citata de Agerpres. ”Europa continua sa sustina pacea si sa apere valorile…

- O ordonanta de urgenta adoptata, vineri, de Guvern, va asigura o finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productia de energie verde. Din acestia, 500 de milioane de euro vor merge catre autoritatile publice si 500 de milioane de euro catre IMM-uri. Anunțul a fost facut de premierul…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Ford Motor Co din Statele Unite va rechema in service 2,9 milioane de autovehicule, pentru a verifica probleme legate de transmisie, conform agențiilor de presa americane. Cu o zi inainte, producatorul american le-a transmis dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang…

- Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, in valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare si parfumuri au fost confiscate in urma a peste 200 de perchezitii facute in mai multe județe din țara. Opt persoane au fost retinute in acest caz, iar alte patru…