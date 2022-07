Stiri pe aceeasi tema

- A fost mobilizare generala, marți seara, pe malul marii pentru salvarea unui pui de delfin, eșuat in stațiunea Mamaia. Mamiferul s-a apropiat de mal si risca in orice moment sa moara. Cațiva turiști aflați pe plaja i-au anunțat pe salvamari si impreuna au incercat sa impinga delfinul catre larg. Intre…

- UPDATE: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit informarea anterioara privind un cutremur care a avut loc in județul Hunedoara și transmite ca seismul, cu o magnitudine de 4, a avut loc in județul Gorj. „In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 (ora…

- Dupa cateva zile racoroase, meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 – 24…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei, in valoare de 60,7 milioane de euro (300 de milioane de lei), pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane, in contextul razboiului din Ucraina, a transmis executivul…

- O fabrica ilegala de tigari, dotata cu o linie completa de productie a fost descoperita de catre inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, in localitatea Suditi din judetul Buzau. Fabrica functiona intr-o hala dezafectata si producea tigarete contrafacute sub marcile Marlboro,…

- Persoanele care au avut COVID-19 au un risc de doua ori mai mare fata de cele care nu au trecut prin boala sa dezvolte ulterior o embolie pulmonara sau probleme respiratorii, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane, publicat marti, relateaza AFP, citata de Agerpres. In randul persoanelor…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…