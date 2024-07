Stiri pe aceeasi tema

- Misiune speciala a pompierilor din Alba Iulia: Au salvat un pui de pisica blocat intr-un copac Misiune speciala a pompierilor din Alba Iulia. Pompierii au fost chemați pentru a salva un un pui de pisica blocat intr-un copac. Misiunea de salvare a avut loc duminica, 21 iulie, in jurul orei 21.50. Potrivit…

- Pompierii militari și cei voluntari din judetul Alba au participat, sambata dimineata, la o misiune mai putin obisnuita. Ei au intervenit pentru salvarea unui cal care a ramas blocat cu partea din spate a corpului intr-un pod metalic care traverseaza raul Mures.

- Pompierii și voluntarii din Ocna Mureș au salvat un cal blocat intr-un pod de metal peste raul Mureș, folosind un flex și o macara, dupa ce animalul a fost sedat de un veterinar. The post POMPIERI Cal salvat de pompieri dupa ce a ramas blocat intr-un pod first appeared on Informatia Zilei .

- FOTO: Pompierii botoșaneni au fost chemați sa salveze un pui de pisica dintr-un canal adanc de patru metri Speriat, ud și obosit dupa ce a petrecut cateva zeci de minute intr-un canal, la aproximativ patru metri adancime. Așa a fost gasit un pui de pisica de pompierii militari de la Detașamentul Botoșani,…

- F.T. In noaptea de duminica spre luni (2/3 iunie), pompierii din cadrul Detașamentului Valenii de Munte au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unei persoane cazute intr-un canal, la o adancime de aproximativ 10 metri. Dupa cum informeaza plutonierul Andreia Ursachi, purtator de cuvant al ISU…

- Pompierii intervin de urgența, luni dupa-amiaza, in localitatea Mireasa din județul Constanța, unde un copil de 9 ani a cazut intr-o fantana de 19 metri adancime. Potrivit primelor informații, copilul comunica cu salvatorii. „Misiune contracronometru a pompierilor constanțeni pentru salvarea unui copilul…

- FOTO | Copac cazut pe strada, in apropiere de Colegiul Economic din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru degajarea carosabilului Copac cazut pe strada, in apropiere de Colegiul Economic din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru degajarea carosabilului Un copac a cazut pe carosabil in Alba Iulia, sambata,…

- Intervenție in forța a pompierilor targovișteni, vineri de dimineața, in satul Viforata, comuna Aninoasa! Un cal care a cazut intr-un beci, de aproximativ trei metri adancime, a fost scos cu ajutorul pompierilor și al voluntarilor de la SVSU Aninoasa. Pompierii, echipați corespunzator și pregatiți,…