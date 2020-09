FOTO Proteste ale activiștilor de mediu în mai multe capitale europene / Peste 600 de persoane reținute în Londra Activiștii de mediu au ieșit sa protesteze pe strazile capitalelor europene pentru a cere acțiuni în privința schimbarilor climatice, peste 600 de persoane fiind reținute doar în Londra în urma unor manifestații care au durat o saptamâna, transmite Euronews.



În Regatul Unit activiștii au blocat de asemenea activitatea a doua tipografii, afirmând ca ziarele pe care le deservesc refuza sa relateze corect despre &"urgența climatica&".



Extinction Rebellion, grupul care a organizat protestele, a afirmat ca a luat în vizor cele doua tipografii…

Sursa articol: hotnews.ro

