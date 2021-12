Zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat, vineri dimineata, la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. Presedintele Federatiei SANITAS, Leonard Barascu, a explicat ca in jur de 80.000 de angajati […] The post FOTO/ Protest spontan al angajații din Sanatate, in fața Guvernului: Au acordat o pomana de 100 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .