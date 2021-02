Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII NOULUI CORONAVIRUS Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Astazi, 8 februarie, in contextul activitaților specifice determinate de reluarea cursurilor la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar, polițiștii de la Serviciul Ordine Publica, Serviciul Rutier și Biroul Siguranța Școlara, in colaborare cu jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean…

- In zilele de 6 și 7 ianuarie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea acționeaza cu efective marite pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza) și a Sfantului Ioan Botezatorul. Politistii vor asigura ordinea…

- ACȚIUNI PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR Pe parcursul zilei de ieri, 27 decembrie a.c., pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, dar și pentru a menține un climat de ordine și siguranța publica, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna cu…

- De Craciun, fii mai bun, vino sa donezi! Campania lansata de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a ajuns astazi la final, insa speram ca exemplul dat de polițiștii vranceni sa reprezinte o motivare suficient de semnificativa pentru un numar cat mai mare de oameni, care sa conștientizeze valoarea…

- De Craciun, fii mai bun, vino sa donezi! Campania lansata de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a ajuns astazi la final, insa speram ca exemplul dat de polițiștii vranceni sa reprezinte o motivare suficient de semnificativa pentru un numar cat mai mare de oameni, care sa conștientizeze valoarea…

- ANIVERSARE&ONOMASTICA. ”NU CONTEAZA CAT DARUIEȘTI, CI CAT DE MULTA DRAGOSTE PUI IN CEEA CE DARUIEȘTI” Polițiștii vranceni au pregatit luni cateva surprize unor frați care poarta numele celui Intai Chemat, Sfantul Andrei, Ocrotitorul Romaniei. Pe cei trei frați i-am cunoscut in urma cu doi ani, in luna…

- In perioada 28 noiembrie – 2 decembrie, polițiștii vranceni vor actiona pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru siguranța și fluența traficului rutier. De asemenea, in tot județul, polițiștii vor acționa, impreuna cu celelalte…