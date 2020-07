Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Pana in 26 iulie, vremea va fi mai racoroasa decat in mod normal pentru aceasta perioada in jumatatea nordica a țarii și ușor mai cald in sud și sud-est. Vor mai fi cateva zile cu ploi și furtuni,…

- Asculta 5 minute de muzica clasica, unul dintre cele mai importante proiecte educative marca Radio Romania, s-a desfasurat pentru al saselea an scolar consecutiv in scolile romanesti, gratie unui parteneriat Radio Romania – Ministerul Educatiei Nationale, derulat incepand cu anul 2014. Pe parcursul…

- In contextul creșterii susținute a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara: purtarea maștii, pastrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte…

- Asociația Help Autism atrage atenția ca in privința alocarii de locuri speciale in licee pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt mai multe probleme legate de informarea parinților și de lipsa de acces. In plus, o alta asociație reclama faptul ca in București au fost alocate locuri…

- Presedinte Uniunii Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a facut astazi noi donatii pentru copiii cu dizabilitați. De aceasta data, copiii au primit jocuri de masa, interactive, dar și jocuri video, care sa le puna imaginația la incercare. Nu de puține ori, Gabriel…

- Galeria 1001 ARTE din Bucuresti se redeschide publicului pe 23 iunie cu un proiect expozitionat care ii are in centru pe Alexandra Grigore, Otto Constantin si Theodor Grigoras, potrivit news.ro.Proiectul expozitional „3A2G4N – 3 tineri artisti pe Calea Victoriei” va putea fi vazut timp de…

- Pompierul din cadrul detasamentului ISU de la Campina a fost confirmat COVID-19 pozitiv de laboratorul de la Bucuresti. 15 dintre cei 28 de pompieri, angajati ai aceluiasi detasament, au fost testati negativ pentru coronavirus, potrivit unor surse medicale.

- Proiectul “Invațam și ne distram” a luat naștere acum doi ani la inițiativa Ioanei Maria Ciortea, cea care s-a alaturat, in ultima perioada, mai multor evenimente, inclusiv on-line, care au fost bine primite de catre albaiulieni și nu numai. Este vorba despre un concept creat cu pasiune, care s-a materializat…