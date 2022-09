Stiri pe aceeasi tema

- Informare privind prezența la proba scrisa a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2022) Proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant, sesiunea 2022, s-a desfașurat in centrul de examen organizat la Școala Gimnaziala „Oana-Diana Renea” Focșani.…

- Consiliul Județean modernizeaza DJ 241A, limita judetul Galati – Feldioara – limita judetul Bacau, in lungime totala de 14,7 kilometri. Lucrarile de modernizare vor fi realizate de societatea Strazi Concept SRL, care a caștigat licitația organizata pe SEAP de administrația județeana, pentru suma de…

- Rezultatele de la examenul de Titularizare 2022 au fost publicate astazi, la 10:00, la sediile inspectoratelor școlare și pe platforma dedicata concursului. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, astazi, 19 iulie, dupa afișarea rezultatelor,…

- Rezultatele admiterii la liceu 2022 a absolvenților de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor. Rezultatele repartizarii in licee pot fi vazute introducand codul pe care fiecare elev l-a primit de la școala. Elevii pot verifica listele cu repartizarea pe fiecare…

- 72,34%: rata de promovare in prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 (dupa soluționarea contestațiilor), in județul Vrancea. Lista candidatilor din Vrancea la examenul de Bacalaureat 2022, sortare dupa medie, poate fi vazuta AICI! Lista liceelor din JUDETUL VRANCEA poate fi vazuta AICI! …

- Pe portalul bacalaureat.edu.ro au fost afișate rezultatele de la Evaluarea Naționala 2022. Lista candidatilor din judetul VRANCEA, sortare dupa medie poate fi accesata AICI! Lista liceelor din judetul VRANCEA poate fi accesata AICI! Lista centrelor de examinare din judetul VRANCEA poate fi accesata AICI!…

- Pe portalul evaluare.edu.ro au fost afișate rezultatele de la Evaluarea Naționala 2022. Linkul pentru Vrancea poate fi accesat AICI! In județul nostru, au fost obținute șase medii generale de 10.00. Articolul ULTIMA ORA! Au fost afișate rezultatele de la Evaluarea Naționala! Șase medii generale de 10.00…

- Primarul comunei Varteșcoiu, Viorel Mirza, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile la obiectivul de investiții „Construire pod peste Raul Valea Seaca, sat Faraoanele, comuna Varteșcoiu, județul Vrancea“. Investiția a fost realizata intr-o suta de zile. „«Construire pod peste Raul Valea Seaca, sat.…