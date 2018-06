Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident rutier a avut loc sambata seara in judetul Teleorman. Masina in care se aflau patru tinere ce se intorceau acasa din club a derapat intr o curba si s a izbit violent de o cladire. In urma impactului extrem de violent trei tinere au murit iar a patra a ajuns in stare grava la spital.…

- Ieri, printul William a participat la prima indatorire publica de cand a devenit tata pentru a treia oara, alaturi de fratele sau, printul Harry, si cumnata sa, Meghan Markle. Au venit impreuna la un eveniment comemorativ la biserica Westminster Abbey, iar ceremonia a parut sa-l plictiseasca destul…

- Copiii fara acte de identitate ar putea beneficia de asistența medicala gratuita; Proiect de lege a fost depus in Parlament de deputatul Oana Bizgan. Potrivit unițiatorului, in 2016, estimarile autoritaților cifrau numarul acestora la peste 160.000. Majoritatea celor fara acte sunt copii, insa exista…

- „Acoperirea universala cu servicii medicale - pentru fiecare și oriunde” este genericul Zilei Mondiale a Sanatații, marcata anual la 7 aprilie, marcând astfel importanța accesului tuturor la servicii esențiale de sanatate, indiferent de statutul economic sau social, de vârsta…

- In luna aprilie, Casa de Sanatate Suceava va derula procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistența medicala. Șeful Casei Județene de Sanatate, Cristi Bleorțu, a transmis ca pentru furnizorii care, la data de 31 martie, se afla in relație contractuala cu CAS…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- Administrația județeana a alocat, anul trecut, 200.000 de lei unui numar de patru organizații umanitare, pentru servicii medicale și de asistența sociala acordate persoanelor defavorizate din județ. Comisia de evaluare și selecție din cadrul Consiliului Județean Buzau a finalizat raportul privind…

- Delia Dragos, asistenta medicala de la Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures este bine. Interventia chirurgicala pe care a suferit-o in Italia s-a incheiat cu succes. Anuntul a fost facut de sotul ei pe pagina de socializare, alaturi de multumiri pentru toi cei care s-au mobilizat sa-i ajute cand…