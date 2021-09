FOTO. Probleme la votul pentru congresul PNL: câte doi în cabină, unii delegați își fotografiază opțiunea Liberalii s-au inghesuit la coada sa voteze și așa au aparut și incidentele. Procesul de alegere al viitorului președinte al PNL nu este lipsit de incidente la Romexpo. In zona cabinelor, unde se voteaza, s-a format o imbulzeala. Sunt sute de oameni care așteapta sa voteze, iar reporterii Libertatea au surprins și cate doi delegați in aceeași cabina. Mai mult, mai mulți liberali și-au fotografiat buletinul de vot ca sa se vada pentru cine au optat. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

