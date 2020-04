Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Vand mancare de peste 1 milion de euro pe an. S-au lacomit și au trimis mancare cu gandaci și viermi unor ieșeni aflați in carantina. Firma Take and Eat este platita de municipalitate sa ajute oamenii suspectați de coronavirus. „Dimineața am primit un sandviș, adica doua paini cu carne de pui…

- S-au ridicat, au plecat și au abandonat pacienții. Au spus ca le este frica. Tot personalul medical al sectiei ATI a Spitalului din Orastie.E vorba de medicul de terapie intensiva, unicul, si zece asistente și infirmiere. S-au ridicat si au plecat, lasand pacientii in grija unei singure asistente.…

- The Washington Post, una dinre cele mai importante publicații din Statele Unite, a strans de la cititorii sai o serie de povestiri despre gesturile frumoase și neașteptate facute pentru ei de catre prieteni, vecini sau chiar straini, in contextul pandemiei de coronavirus care afecteaza intreaga lume.Intr-o…

- Incident șocant, vineri dimineața, in județul Ilfov. Un barbat și-a ucis soția, apoi a incercat sa-și taie venele. Tragedia a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7:00.Ajunși la fața locului, medicii au constatat decesul femeii. Agresorul a fugit de la locul faptei, dar, ulterior, a fost prins de…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, de vineri dimineata, de la ora 8:00, si pana sambata, la ora 8:00, la munte, vantul va sufla cu putere, in special in zona inalta, unde rafalele vor depasi 80 - 100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. De…