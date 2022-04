Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

O luna de razboi in Ucraina a dus la stramutarea a 4,3 milioane de copii – mai mult de jumatate din populația de copii estimata a țarii, de 7,5 milioane, conform UNICEF.

Compania farmaceutica americana Moderna a declarat miercuri ca va solicita aprobarea utilizarii vaccinului sau impotriva COVID-19 la copiii cu varsta cuprinsa intre sase luni si sase ani, dupa ce studiile clinice au aratat ca vaccinul sau este sigur si a produs un raspuns puternic imunitar la aceasta…

Papa Francisc i-a vizitat pe copiii ucraineni aflați intr-un spital din Roma. Este vorba despre copiii care au fugit din Ucraina dupa inceperea razboiului, relateaza Mediafax.

Documentul "Proclamatia de la Timisoara" implineste, vineri, 32 de ani de la momentul in care a fost lansat, in Piata Victoriei/Operei din municipiu, in cadrul unei mari adunari populare formate din peste 15.000 de timisoreni, textul fiind citit din balconul Operei de catre scriitorul George Serban,…

Nouasprezece locuri pentru copiii ucraineni neinsotiti au fost identificate in cadrul structurilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat, luni, institutia de asistenta sociala, potrivit Agerpres.

Mai mulți copii, cu varste de sub 10 ani, care ieșisera impreuna cu parinții la protestele din Rusia au fost arestați. Un deputat de opoziție din Rusia, Ilia Iașin, a publicat imagini in care apar copii in secția de poliție și chiar in spatele gratiilor din duba poliției.

Ducesa de Cambridge a inceput marti o vizita de doua zile in Danemarca, intr-o rara deplasare oficiala in strainatate fara sotul ei, printul William, informeaza AFP.