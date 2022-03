(FOTO) „Printre donații, am primit și câteva mesaje minunate. Iată-le!” Cei de la Crucea Roșie Buzau s-au gandit sa arate și o alta parte a gesturilor umanitare facute de buzoieni. Printre alimentele și hainele donate pentru refugiați sau pentru cei ramași in Ucraina, au fost regasite și desene realizate de copii, cu mesaje pentru cei afectați de razboi. „In ultimile doua saptamani am primit o cantitate impresionanta de donații la sediul filialei Crucea Roșie din Buzau. Adulți responsabili, copii dragalași, batrani generoși – adica oameni de bine, au donat produse alimentare greu perisabile, haine, paturi, produse de igiena, medicamente, etc. Dupa trierea și paletarea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

