Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, vedeta este nerabdatoare sa faca cunoștința cu fetița ei și abia așteapta momentul intalnirii. Blondina vrea sa nasca natural și iși dorește foarte tare ca soțul ei, Cosmin, sa fie alaturi de ea. Deși are opt luni de sarcina, Laura este foarte…

- Laura Cosoi, in pijama la iarba verde. Actrița, care va deveni mama peste doua luni, și-a expus mandra burtica de gravida. Vedeta a surprins un moment special și a facut totul public pe contul de socializare. Laura Cosoi a profitat de aceasta zi frumoasa și a scos burtica la soare. Actrița și-a luat…

- Laura Cosoi, experiența unica la Ierusalim. Actrița, care va deveni in scurt timp mama, a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, alaturi de care a atașat o fotografie. Laura a povestit ce a simțit atunci cand a ajuns pentru prima data la Ierusalim, impreuna cu parinții ei și mai tarziu…

- Cum a aflat soțul Laurei Cosoi ca va deveni tata de fata. Actrița a gasit un mod inedit de a-i da vestea cea mare lui Cosmin. Totul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna. Laura Cosoi a pus o rochie de fetita in brad, dat fiind faptul ca era in perioada sarbatorilor de iarna, si a asteptat…

- Laura Cosoi a povestit cum a fost momentul in care Cosmin, sotul ei, a aflat ca vor deveni parinti de fetita. Chiar daca ea se astepta sa fie baietel, blondina a avut o mare surpriza si e foarte fericita.

- Laura Cosoi e gravida in 6 luni, dar abia se observa. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine din vacanța. Fanii au observat imediat ca sarcina abia i se vede, iar fosta iubita a lui Smiley nu s-a ingrașat deloc. Laura Cosoi va deveni mama de fetița peste aproape trei luni . Vedeta și soțul…

- Laura Cosoi traieste o fericire continua de cand a aflat ca va deveni mama. Vestea ca anul acesta va aduce pe lume primul sau copil a fost cel mai frumos lucru care i s-a intamplat, iar actrita este profund recunoscatoare pentru acest lucru.