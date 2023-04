Stiri pe aceeasi tema

- Pe Calea Bogdaneștilor primul tronson de linie de tramvai e montat, a anunțat primarul Timișoarei, Dominic Fritz. De asemenea, a demarat lucrul la trotuare, piste pentru biciclete sau la accesele spre strazile laterale și casele din zona. Lucrarea are loc in paralel cu cea de pe Bulevardul Cetații,…

- Un barbat a avut parte de un sfarșit tragic in aceasta dimineața, in Timișoara. Pietonul a incercat sa il prinda din mers, insa a sfarșit sub roțile lui. Polițiștii au deschis o ancheta de ucidere din culpa. Tot momentul a fost filmat.

- Constructorul care se ocupa de reabilitarea bulevardului Cetații a finalizat instalarea liniei pentru tramvai. Va urma o etapa in premiera pentru Timișoara, inierbarea zonei dintre liniile de tramvai, o masura pentru reducerea poluarii, spune primarul Dominic Fritz. O astfel de decizie… eco va contribui…

- Șantierul de pe bulevardul Cetații va fi finalizat in acest an, lucrarile fiind terminate in proporție de aproape 80%. „Pe Cetații linia de tramvai e montata și pregatim primul tronson cu pamant pentru lucrarile de inierbare. Aici vom avea prima linie de tramvai cu iarba din Timișoara, o masura pentru…

- ”Ajutați-o pe Sophia sa iși recupereze cadoul de 8 martie pentru mama ei”, este apelul STP Timișoara, dupa ce a fost gasit in tramvai un ghiozdan in care se afla o surpriza pentru o mamica

- Președintele CJ Arad, Iustin Cionca, a semnat certificatul de urbanism in vederea autorizarii lucrarilor de construire pentru obiectivul de investiții Lot 2: „Modernizarea liniei feroviare... The post CFR Infrastructura a primit certificatul de urbanism de la CJ Arad pentru calea ferata Arad – Timișoara.…

- Finalul lunii februarie va aduce finalizarea raportului care va stabili stadiul lucrarilor de pe Centura Sud, odata ce contractul cu cei de la Tirrena Scavi a fost reziliat, spera Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. El a anunțat, vineri, la Timișoara, ca stabilirea noului constructor pentru…

- Locuitorii unui bloc de pe Bulevardul Cetatii din Timisoara au ajuns in culmea disperarii. In urma cu mai multe luni, un muncitor de la firma PORR, care executa lucrari in zona, i-a lasat fara iluminat public pe alee care duce la intrarea in locuintele lor. Acestia sustin ca in ciuda numeroaselor sesizari…