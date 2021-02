Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a facut pasul spre optimile turneului "Gippsland Trophy", numarul doi mondial trecând de Anastacia Potapova (101 WTA). La finalul partidei de luni, Simona a precizat ce a mulțumit-o dupa succesul de luni. Ce a spus Simona Halep "E frumos sa fiu din nou…

- Serena Williams și Naomi Osaka au oferit o partida electrizanta, publicul prezent la Adelaide gustând din plin fiecare lovitura spectaculoasa. Americanca a câștigat partida demonstrativa, 6-2, 2-6, 10-7, și arata o forma buna înainte de startul Australian Open. Duelul a avut…

- Simona Halep se poate lauda cu o performanța ieșita din comun, dupa ce a implinit 7 ani consecutivi in Top 10 WTA. Dintre jucatoarele aflate in activitate, romanca a petrecut cel mai mult timp fara sa paraseasca elita tenisului feminin. Intr-un clasament all-time al jucatoarelor care au petrecut cel…

- Kazaha Yulia Putintseva (26 de ani, 28 WTA la dublu) se afla la Melbourne pentru a se pregati de Australian Open 2021, dar are mai probleme in hotel. Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Dominic Thiem sunt in Adelaide, separați de marea masa a jucatorilor de la…

- Simona Halep face parte din grupul select al vedetelor circuitului mondial de tenis, acești sportivi fiind aflați în carantina la Adelaide, în condiții mult superioare colegilor de circuit de la Melbourne. Pentru a nu inflama și mai mult spiritele (au existat nenumarate comentarii…

- Alex Ohanian și Ion Țiriac au oferit subiect pentru presa internaționala în ultima perioada, cei doi contrându-se pe marginea retragerii Serenei Williams din circuitul WTA. Soțul sportivei americane a mai avut o postare la adresa omului de afaceri român: "A trebuit sa dau Google…

- Declarația lui Ion Țiriac despre retragerea Serenei Williams din tenis a facut înconjurul lumii, iar replica lui Alexis Ohanian (soțul sportivei) nu s-a lasat prea mult așteptata. În acest scandal a intervenit și Ilie Nastase, fostul lider al ierarhiei ATP având o explicație pentru…

- ​​Simona Halep a început de câteva zile pregatirea pentru noul sezon din circuitul WTA, iar miercuri și-a surprins fanii cu imagini din mijlocului naturii. Într-un cadru de basm, Simona <a uitat> puțin de tenis și a ales sa practice un alt sport.În mijlocul padurii,…