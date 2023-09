FOTO. Primim la redacție: organizare de șantier fără organizare, plus accident O sesizare trimisa pe adresa redacției semnala cum dintr-un exces de zel sau tendința romaneasca de a pune caruța inaintea boilor un drum este blocat de utilajele necesare inceperii unui amplu proiect in comuna Dumbrava Roșie. Situația ar fi de vreo doua saptamani, timp in care lucrarile n-au inceput, dar utilajele blocheaza o parte din accesul localnicilor spre case. „Nu exista nici o semnalizare sau organizare de șantier de doua saptamani, utilajele sunt lasate pe drum și ingreuneaza accesul spre locuința, in condițiile in care este și o movila de pamant, mai sunt și niște crengi. Aseara a fost… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

