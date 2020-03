Stiri pe aceeasi tema

- In contextul epidemiologic cauzat de Sindromul Respirator Acut cu noul coronavirus COVID-19, Primaria Fagaraș a decis luni, 9 martie, interzicerea tuturor evenimentele publice organizate pe raza municipiului Fagaraș. Astfel, pana in data de 31.03.2020, toate adunarile publice, spectacolelele și manifestarile…

- Noul prim-ministru al Kosovo, Albin Kurti, a cedat in fata presiunii occidentale, promitand joi o ridicare cel putin partiala a tarifelor de import la marfurile sarbe, dar Washingtonul a considerat imediat ca masura nu este suficienta, relateaza vineri DPA, citata de Agerpres. "Pe 15 martie, guvernul…

- In executarea atribuțiilor de serviciu, polițistul nu poate folosi catușele impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilitați și copiilor, cu excepția cazurilor in care aceștia infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viața sau integritatea…

- Intr-o confruntare care a contat pentru etapa a treia din faza a doua a Ligii Naționale de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov a caștigat meciul susținut in Sala Sporturilor, aseara, in compania echipei CSM Satu Mare, scor 78-72, pe sferturi 22-23, 17-19, 17-12, 22-18. Astfel, la pauza mare, oaspetele…

- Un barbat in varsta de 37 ani, care conducea un autovehicul pe str. Calea București din municipiul Brașov, a surprins și accidentat un pietoncu puțin timp in urma. Victima, in varsta de 83 ani, a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. La testarea conducatorului auto…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila desfașoara activitați de depistare a unei tinere, in varsta de 16 ani din localitatea Parau, sat Veneția de Jos, jud. Brașov. Polițiștii au fost sesizați la data de 22 ianuarie 2020, de catre tatal tinerei, care a declarat faptul ca, fiica sa a plecat…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, numarul evenimentelor și intervențiilor au crescut drastic, in primele doua saptamanii ale acestei luni, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019. Intre 1 – 15 ianuarie 2020, fortele de interventie din cadrul ISU Brașov au fost solicitate…

- General Levy, incredibilul pionier al culturii jungle, un veteran pe scena urban-progresiva britanica, care s-a dezvoltat sub influența muzicii reggae și culturii africane, ajunge pentru prima data in Brașov. General Levy ajunge pentru a treia oara in Romania și vine prima data in Brașov, unde va susține…