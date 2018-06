Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a reacționat dupa ce s-a aflat ca fosta lui partenera de viața, Bianca Dragușanu, are un nou iubit. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit . La scurt timp dupa ce cei doi au anunțat ca s-au separat, despre Bianca Dragușanu s-a aflat ca are un nou iubit,…

- Victor Slav primește, se pare, lovitura dupa lovitura. Prezentatorul nu avea nici cea mai mica idee despre idila dintre Bianca Dragușanu și Tristan Tate, englezul care a cucerit-o. Fostul baiat de la Meteo a aflat despre relația fostei... din ziare!

- Bianca Dragușanu are un nou iubit, Tristan Tate, cu care a fost surprinsa sarutandu-se la un restaurant. Momentele de tandrețe dintre cei doi au avut loc la doar cateva zile dupa ce Bianca Dragușanu a anuntat oficial ca s-a despartit de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca si Tristan si-au…

- Nici bine nu și-a anunțat desparțirea de Victor Slav ca Bianca Dragușanu are un nou iubit. Aceasta a fost surprinsa sarutandu-se cu el. Bianca Dragușanu s-a separat de prezentatorul de televiziune Victor Slav la sfarșitul saptamanii trecute. Din relația lor a rezultat o fiica, Sofia Natalia . Nici bine…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva timp, nicio fotografie in care apar impreuna, scrie cancan.ro.Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au cunoscut in platoul unei emisiuni TV, in urma…

- Plecata de aproape 10 ani in Statele Unite, Anamaria Ferentz a fost pe punctul de a-și intemeia o familie acolo alaturi de un american. Cand toata lumea ii vedea și casatoriți, iata ca aceștia s-au separat! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Deși toata lumea ii…

- Alerta cu bomba la policlinica Nr.10 din sectorul Ciocana. Un necunoscut a sunat la 902 si a anuntat ca in cladire este un exploziv.Imediat la fata locului s-au deplasat politistii si genistii de la BombTech. Zona a fost izolata, iar oamenii evacuati.