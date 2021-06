In ziua de 02 iunie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranța Școlara au organizat o activitate preventiva la Gradinita cu Program Prelungit Bobocei Buzau impreuna cu politisti din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații, Biroului pentru Protecția Animalelor si Biroului Rutier Buzau in scopul prevenirii victimizarii minorilor prin semnalarea situatiilor de pericol in care pot fi implicati din cauza necunoasterii consecintelor adoptarii unor comportamente. Activitatea a avut ca scop si promovarea instituției și a profesiei de polițist, fiind prevazuta in calendarul activitaților…