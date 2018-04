Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ,vineri, ca cetatenii Republicii Moldova sunt indignati de actiunile antistatale ale unionistilor sustinuti din exterior si a adaugat ca Republica Moldova si Romania pot ramane in relatii de prietenie, relateaza Unimedia.info.

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- In urma cu sase ani, Cristina pasea in casa Mireasa pentru Fiul meu. Pe parcursul lunilor petrecute in competitia dragostei, Cristina a fost parte a unui cuplu. Dupa terminarea competitiei, ea si Cosmin au ales ca fiecare sa iti vada de propria lui viata.

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi puternica nemultumire fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale.

- Desi sunt cam zgarciti in postari in mediul online, iata ca Raymond si Constantina le-au facut o mare surpriza fanilor. Cei doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" s-au distrat pe cinste la o petrecere si au impartasit imagini cu fanii lor.

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…

- Ionela si Teodor au fost doi dintre cei mai iubiti concurenti de la Mireasa pentru fiul meu, in urma cu un an! Acum, cand barbatul si-a serbat aniversarea, alaturi i-au fost alti concurenti de la indragita emisiune. Si a fost si o mega-petrecere, la munte! A