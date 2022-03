FOTO| Prețurile la carburanți au alarmat moții: Coadă de SUTE de metri la Câmpeni, din cauza scumpirilor FOTO| Prețurile la carburanți au alarmat moții: Coada de SUTE de metri la Campeni, din cauza scumpirilor Prețurile la carburanți au alarmat moții: Coada de SUTE de metri la Campeni, din cauza scumpirilor Prețurile la benzina și motorina au alarmat locuitorii munților Apuseni. Știrea aparuta in presa ca in județul Bihor se vand carburanți cu peste 10 lei/litru, a panicat conducatorii auto din zona Apusenilor: zeci de mașini formeaza cozi la benzinariile […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

