- Pe 27 septembrie, in fiecare an, se sarbatorește Ziua Mondiala a Turismului, iar pentru județul Buzau, anul acesta este unul aparte, avand in vedere ca 2022 a venit cu desemnarea Ținutului Buzaului drept Geoparc UNESCO. Cu aceasta ocazie, președintele Consiliul Județean, Petre Emanoil Neagu, a transmis…

- Autoritațile din Consiliul Județean anunța ca, pana acum, s-au efectuat 35% din lucrarile la extinderea, modernizarea și dotarea UPU de la Spitalul Județean Buzau. De altfel, astazi, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a efectuat o vizita de lucru pe șantierul din fața celei mai…

- Anul școlar 2022-2023 a inceput cu o surpriza pentru elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Buzau, unitate de invațamant aflata in subordinea Consiliului Județean. Dupa trei ani in care au fost nevoiți sa stea departe de salile de curs, cei 227 de copii cu nevoi speciale vor invața intr-o…

- Copiii frumoși și deștepți ai Buzaului premiați la olimpiadele internaționale și naționale și profesorii lor au fost omagiați astazi, de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, vicepreședinții Adrian Petre și Felix Rache și consilierii județeni. Elevii care au obținut rezultate de…

- Zilele trecute, președintele Consiliului Județean a fost intr-o vizita de studiu in Cipru. Atragerea de fonduri europene și energia verde au fost principalele teme de discuție la dezbaterea la care a participat Petre Emanoil Neagu.Vizita a facut parte din activitațile dedicate proiectului VIOLET – „Conservarea…

- Daca anterior preferau sa nu discute despre integrarea in componența Rusiei sau o faceau voalat, acum separatiștii de la Tiraspol au inceput sa vorbeasca deschis despre acest subiect. Astfel, de declarații au fost facute de așa-numitul de ministru de externe din Transnistria, Vitallii Ignatiev, in cadrul…

- Manastirea Sf.Ilie din comuna Șcheia va fi inclusa in programul Pelerin in Bucovina Consiliul Județean urmand sa pregateasca un eveniment special pentru a marca momentul. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. ”Prima acțiune concreta pe care o avem in vedere atunci…

- Conferinta ministeriala de la Bucuresti Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Republica Moldova a obtinut, la Conferinta ministeriala de la Bucuresti, sustinere politica si financiara, în contextul razboiului din Ucraina.…