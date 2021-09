Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE. La fel ca orice simplu newyorkez, Bolsonaro…

- Jair Bolsonaro participa in aceste zile la cea de-a 76-a sesiune a Adunarii Generale a ONU de la New York. Cum nu este imunizat impotriva coronavirusului, președintele brazilian s-a vazut pus in situația de a manca pe strada, in condițiile in care in metropola americana accesul in interiorul restaurantelor…

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE.

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE. La fel ca orice simplu newyorkez, Bolsonaro a mancat…

- Cel putin 16 pacienti ai unui spital din statul Hidalgo, din centrul Mexicului, au murit in inundatiile cauzate de ploile puternice, a anuntat Guvernul mexican, relateaza businessmirror.com.ph . ”Ploile de ieri de la Hidalgo au condus la revarsarea raului Tula, care a inundat Spitalul General si cauzat…

- Manifestatii in sprijinul lui Jair Bolsonaro sunt prevazute marti cu ocazia unei sarbatori nationale cu risc ridicat in sute de orase ale Braziliei, dar si ale opozitiei dornice sa-l frustreze pe presedintele tarii de o demonstratie de forta, comenteaza AFP preluat de agerpres. Cum se va desfasura…

- Manifestatii in sprijinul lui Jair Bolsonaro sunt prevazute marti cu ocazia unei sarbatori nationale cu risc ridicat in sute de orase ale Braziliei, dar si ale opozitiei dornice sa-l frustreze pe presedintele tarii de o demonstratie de forta, comenteaza AFP. Cum se va desfasura Ziua Independentei…

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a fost internat intr-un spital in urma unor sughituri cronice care dureaza de zece zile, a relatat presa straina. La un moment dat, a fost luata in calcul operarea lui de urgența.