- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța Guvernul prin intermediul unui comunicat.

- Cei doi oficiali au programate, incepand cu ora 10:00, convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, urmate de declaratii comune de presa.Sefa Comisiei Europene se afla in Romania de miercuri seara, cand a avut o intrevedere cu prim-ministrul Nicolae Ciuca."Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma solidaritatea si dorinta CE de a sustine eforturile Romaniei."Premierul a prezentat perspectiva asupra situatiei din Ucraina si impactul umanitar al acesteia, condamnand agresiunea militara neprovocata, nejustificata…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri seara cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile fiind centrate pe situatia din Ucraina si pe criza refugiatilor. Premierul a vorbit despre actiunile Romaniei in ceea ce priveste refugiatii, a subliniat interesul pentru accesul…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Modul in care Romania este pregatita sa gestioneze al cincilea val al pandemiei de COVID 19, cel al variantei Omicron, care ar urma sa ajunga in tara noastra intr un interval nu mai mare de trei saptamani, a fost principalul subiect de discutie la intalnirea pe care prim ministrul Nicolae Ciuca a avut…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca efectueaza, luni si marti, o vizita la Bruxelles, pentru o serie de intrevederi cu inalti oficiali ai institutiilor europene si NATO. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in seara zilei de luni, premierul va avea o cina de lucru cu presedintele Consiliului European, Charles…

- Comisia Europeana vrea intensificarea campaniilor de vaccinare și administrarea celei de a treia doze. In plus, valabilitatea certificatului ar putea fi limitata in cazul celor imunizați cu doua doze. Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a tras un semnal de alarma cu privire la intensificarea…