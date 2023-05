Stiri pe aceeasi tema

- Pe dronele rusești lansate miercuri noapte spre joi dimineața asupra orașului Odesa au fost inscripționate mesaje precum „pentru Moscova” și „pentru Kremlin”, potrivit forțelor armatei ucrainene, o aparenta referire la o presupusa tentativa de asasinat impotriva dictatorului rus Vladimir Putin , scrie…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat ca acest pachet, al 36-lea pe care Washingtonul il ofera Kievului de cand a inceput anul trecut in februarie campania militara rusa, cuprinde in special cantitati suplimentare de obuze pentru artilerie, de care Ucraina are mare nevoie…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Fostul presedinte și premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri, 24 februarie, increderea in "victoria" Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a susținut ca, daca este necesar,…

- Este foarte putin probabil ca survolarea spatiului aerian al NATO de catre o racheta ruseasca sa provoace o escaladare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. ISW „continua sa evalueze cu un grad ridicat de incredere ca presedintele…