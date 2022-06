Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumit de faptul ca in parcurile din oraș este plin de iarba netaiata, prefectul județului Timiș Mihai Ritivoiu a dispus Garzii de Mediu și Direcției Agricole sa desfașoare controale.

- Peste 400 de voluntari din toate colțurile tarii, dar si din strainatate au participat la ediția din acest an a evenimentului Color The Village care a avut loc la Farașesti, in comuna Pietroasa, județul Timiș. In decursul celor 3 zile de eveniment au fost refacute 30 de fațade de cladiri, cateva dintre ele fiind ale…

- Reparațiile in Parcul Copiilor din Timișoara continua. Cei de la Direcția Infrastructura Verde și Horticultura au decis ca o mare parte din jocuri și echipamente pot fi pastrate și repuse in funcție.

- Studentii Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) vor participa la „AGRONOMIADA 2022", organizata in perioada 12 - 15 mai, la Cluj-Napoca, la aceasta editie fiind propuse 22 discipline profesionale si sase competitii sportive. Cea mai asteptata competitie studenteasca…

- Frigoglass, fabrica de vitrine frigorifice de langa Timișoara, a ars aproape in totalitate in incendiul de acum un an. Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, spune ca in prezent producția se confrunta cu lipsa de componente din cauza razboiului din Ucraina. Noua fabrica care se construiește „este o prioritate…

- CARAȘ-SEVERIN – Sau nu te-ai nascut unde-ai ieșit la lumina zilei, ci unde avea maica-ta domiciliul pe atunci. Am putea rade citind asta, insa cam așa stau lucrurile conform noilor explicații date de Institutul Național de Statistica (INS) privind completarea chestionarului pentru autorecenzare! Treaba…

- Crucea Roșie - Filiala Timiș a lansat proiectul Banat pentru Ucraina. Din aprilie și pana in octombrie se vor organiza o serie de evenimente de strangere de fonduri pentru a-i sprijini pe ucraineni. Primul eveniment are loc vineri, in Parcul Rozelor din Timișoara, un fel de festival al faptelor bune,…

- Aproape șapte milioane de euro ar merge anual spre plata centrelor de permanența din Timiș, a calculat prefectul Mihai Ritivoiu. In urma unor prime controale s-a descoperit ca multe dintre acestea, mai ales cele din Timișoara, au și probleme cu dotarile, dar și puțini pacienți. Doar in capitala județului…