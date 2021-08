Stiri pe aceeasi tema

- Conturile de socializare ale talibanilor si nu numai abunda de clipuri cu capturi ale armelor si echipamentelor militare americane lasate in urma de fortele afgane si pe care acestea din urma le-au primit de la SUA. Imagini publicate de agentiile de presa arata bogatia prazii talibane.

- Scriitorul afgan Khaled Hosseini, in varsta de 56 de ani, care locuiește in Statele Unite ale Americii, deplange situația in care se afla acum țara sa de origine. Cu inima franta, dupa cum insuși marturisește, autorul romanului „Vanatorii de zmeie” („The Kite Runner”) indeamna la solidaritate și critica…

- Președintele american Joe Biden și-a aparat ferm luni decizia de a retrage trupele americane din Afganistan, afirmând ca evoluțiile din ultima saptamâna i-au întarit convingerea ca încheierea implicarii americane în țara a fost decizia corecta.„Când…

- Președintele Joe Biden susține luni seara, la Casa Alba, un discurs despre situația din Afganistan la o zi dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluand controlul total asupra țarii. Cele mai importante declarații facute de Joe Biden: Am mers in Afganistan sa ne razbunam pe cei care ne-au atacat.Misiunea…

- Fortele talibane au sustinut duminica o conferinta de presa la palatul prezidential din Kabul dupa ce au preluat controlul asupra capitalei afgane, conform informatiilor difuzate de Al Jazeera, transmite dpa. Inconjurati de persoane inarmate, liderii grupului s-au adresat jurnalistilor in imensul complex…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Reprezentanții ONU atrag atenția asupra evoluției ingrijoratoare din Afganistan, unde talibanii cuceresc din ce in mai multe teritorii, pe masura ce trupele straine se retrag din țara, dupa 20 de ani de ocupație. Marți, talibanii au cucerit un important punct de trecere a frontierei din nordul Afganistanului,…