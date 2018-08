Stiri pe aceeasi tema

- O noua analiza de sânge care evalueaza patru biomarkeri proteici îmbunatateste semnificativ posibilitatea identificarii riscului de a suferi de cancer de plamâni, potrivit Agentiei Internationale pentru Cercetare în Domeniul

- O cunoscuta cantareata a trecut prin chinuri groaznice dupa ce a vrut sa scape de o problma la nas. Medicul i-a propus sa i-l micsoreze, ea a fost de acord, dar din ziua operatiei a inceput cosmarul vietii sale.

- Aproape 100 de tineri bucuresteni s-au prezentat, in cursul zilei de sambata, pentru a dona sange in cadrul campaniei mobile Blood Network, care ii recompenseaza pe acestia cu bilete la festivalurile Untold si Neversea. Unitatea mobila se afla in Parcul Herastrau pana duminica.

- Jandarmii constanteni in colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta organizeaza periodic actiuni al caror obiectiv este refacerea rezervelor de sange, atat de necesar salvarii de vieti omenesti, avand in vedere ca in ultima perioada de timp numarul donatorilor a scazut.Potrivit…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Orasului Navodari organizeaza sambata 16.06.2018, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Potrivit reprezentantilor Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea…

- Adolescentul a fost diagnosticat cu o boala care ii pune viața in pericol dupa ce și-a forțat corpul in antrenamentele pe care le-a facut la sala de forța. Jared Shamburger, 17 ani, povestește ca a inceput sa se simta “super” umflat saptamana trecuta, dupa ce a ridicat greutați timp de 90 de minute…

- O romanca in varsta de doar 21 de ani, care locuia in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit. Tanara locuia in Belgia unde incerca sa stranga bani pentru a duce un trai decent in tara si pentru a si cumpara o casa, scrie Romania TV. Romanca locuia alaturi de iubitul ei, in Etterbeek, scrie…

- Comunicat de presa In contextul nevoii reale de sange pentru transfuzii din spitalele din Romania, pentru constientizarea cetatenilor cu privire Post-ul Jandarmii dambovițeni au stat la coada pentru a dona sange apare prima data in Gazeta Dambovitei .