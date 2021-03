FOTO: Povestea profesoarei din China îndrăgostită de Iaşi Scoala a fost ornata cu mici felinare de hartie rosie, cu picturi ale elevilor inspirate din cultura chineza, dar si cu panouri colorate care explica semnificatia unor caractere chinezesti sau cum se citesc. „Sarbatoarea Anului nou chinezesc este o constanta in institutia noastra de cel putin sase ani, pentru ca, in 2015, cand am inceput sa predam limba chineza, scoala noastra, elevii si parintii erau foarte putin familiarizati cu componenta de cultura. Sa nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

