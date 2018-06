Stiri pe aceeasi tema

- Ghita Popp e unul dintre acele personaje care au ramas nemeritat in bezna istoriei: s-a implicat in emanciparea romanilor din Austro-Ungaria, a fost voluntar in Marele Razboi, a participat la Unire, a fost politician onest si discret in interbelic, a salvat Transilvania dupa Dictatul de la Viena si…

- Declaratii ale presedintelui in cadrul unei dezbateri despre industria auto Foto: Administratia prezidentiala Noi critici la adresa guvernului din partea presedintelui Klaus Iohannis, care spune ca executivul nu a investit suficient în autostrazi. Seful statului a facut declaratia la Pitesti,…

- 2000 de veterani de razboi mor anual in Romania. Statisticile Ministerului Apararii Naționale arata ca din peste 900.000 de soldați și ofițeri care au supraviețuit luptelor din cel de-al Doilea Razboi Mondial au mai ramas in viata puțin peste 8000. Sublocotenentul Ștefan Grosu este unul dintre romanii…

- Consilierii locali municipali constanțeni au adoptat miercuri, in unanimitate, o Declarație de Unire cu Republica Moldova, ca raspuns la cele peste 150 de Declarații pentru reintregirea naționala adoptate in stanga Prutului, relateaza Tomis News.

- Potrivit presedintelui executiv al PMP Eugen Tomac declaratii de unire au fost semnate si în alte judete din tara, printre care Timis, Maramures, Neamt, Constanta, Alba. “Suntem singura natiune din Europa care n-a avut un lider capabil sa negocieze anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov.…

- Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal (PNL) au depus, luni, la secretariatul Consiliului Judetean Botosani, o solicitare de initiere a unui proiect de hotarare privind semnarea Declaratiei de Unire intre Romania si Republica Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de filiala…