FOTO Povestea de dragoste a unui ieşean printre bombe, în Ucraina Tiberiu este IT-ist, este din Iasi, si este indragostit de Anastasia, din Cernauti, care studiaza pianul la Conservator. Cei doi au plecat spre Ucraina chiar in ziua in care vama era luata cu asalt in sens invers: in dimineata in care Putin a ordonat invazia tarii vecine. Cei doi frumosi tineri au considerat ca problema lor este mult mai importanta decat nebunia lui Putin si teama de bombe: Tiberiu trebuia sa mearga la parintii Anastasiei, in Ucraina, pentru a-i cere mana fiicei lor. Acum sunt cei mai fericiti indragostiti din lume: parintii au acceptat Dragostea nu are granite. Tiberiu, un iesean… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care fug de razboi nu se opresc in Romania decat pentru o noapte „Nu batea vantul nici inainte, dar cum e acum n-am vazut niciodata". Vamesul poarta masca doar deasupra gurii si ridica din nas in directia posturilor de intrare in tara. Sunt trei benzi cu masini care sunt ocupate integral,…

- Astfel, in contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE “recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea teritoriului…

- Astfel, in contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE “recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea teritoriului…

- Romania, ca stat membru NATO, beneficiaza de toate garanțiile de securitate Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România, ca stat membru NATO, beneficiaza de toate garanțiile de securitate și este pe deplin aparata în cazul unui conflict în Ucraina, da asigurari…

- Se spune ca februarie reprezinta Luna Iubirii. Fie ca vorbim despre cunoscuta Sarbatoare occidentala a Sfantului Valentin ce va avea loc luni, pe 14 sau de neaoșul Dragobete din 24 Faurar, ele reprezinta momente speciale in care se celebreaza Dragostea, sentimentele pure, nobile ale celor indragostiți.…

- Conducerea DRDP Iasi a reactionat, dupa ce in spatiul public au aparut informatii si imagini din care rezulta ca, in plina iarna, la zero grade Celsius, o echipa de muncitori a turnat asfalt pe o portiune din DN 17, direct in noroi. Este vorba despre artera care face legatura intre Bucovina si Ardeal.

- In ultimele saptamani s-a vorbit in Republica Moldova despre introducerea unui tren direct intre Iași și Odesa. Pentru ca cineva din Romania sa ajunga cu trenul la Odesa este nevoie sa ajunga mai intai la Chișinau, iar aici intervine prima greutate, fiindca Trenul Prietenia face 13 ore pe 590 km, viteza…

- Emiratele Arabe Unite au anunțat etapele urmatoare pentru dezvoltarea unei rețele feroviare care sa cuprinda aproape tot teritoriul țarii și sa ajunga la 1.200 km. Planurile sunt ca în 2030 sa se ajunga la peste 35 de milioane de calatorii facute anual, s-a construit deja o linie pentru trenurile…