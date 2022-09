Stiri pe aceeasi tema

- Asta este asigurarea data de reprezentanții companiei, prezenți la Braila pentru a intalnire cu autoritațile locale * investiția, in valoare de 90 de milioane de euro, va crea 200 de noi locuri de munca. Reprezentanții companiei prezenți la Braila – Dusan Lichardus (fondator si owner TESLA GLOBAL SE),…

- Recent, utilizatorii Instagram care doreau sa-și exporte Reels-urile intr-o alta aplicație (TikTok, mai exact) au fost forțați sa publice mai intai videoclipul – sau riscau sa-și piarda funcția audio, scrie playtech.ro .

- Campania de informare publica lansata in 12 august 2022 de Consiliul Superior al Magistraturii sub sloganul „OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI” se va desfașura pe parcursul a 6 luni in perioada 12 august 2022 – 10 februarie 2023 și are ca obiectiv principal informarea publicului larg cu…

- Aceasta este povestea unui tanar talentat din Romania. Nu as fi aflat-o nici eu daca desenele lui nu ar fi uimit mai mult de patru milioane de oameni pe TikTok, cea mai noua platforma de socializare si chiar de schimb cultural. Daca patru milioane de oameni ar investi cate un euro in arta lui Madalin…

- Dupa ceremonia discreta din Las Vegas, Jennifer Lopez și Ben Affleck au facut o nunta fastuoasa in Georgia, scrie Daily Mail . Actrița, care are 53 de ani, a imbracat la cea de-a patra nunta a ei o rochie de mireasa impresionanta, cu un voal lung de peste 5 metri. Ceremonia a avut loc ieri pe proprietatea…

- Un videoclip postat pe TikTok in care zeci de persoane de pe o plaja din San Diego alearga și se arunca din calea a doi lei de mare care par sa ii fugareasca a generat aproape 10 milioane de vizualizari și a starnit discuții controversate despre motivul pentru care cele doua mamifere s-au hotarat sa…