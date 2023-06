FOTO. Potop în zeci de localităţi din vestul ţării. Zeci de case, afectate de inundaţii Riscul de inundații ramane ridicat in vestul țarii, unde cursuri de apa din șapte județe sunt sub Cod portocaliu. Ploile din ultima perioada au provocat deja numeroase pagube. A fost prapad in judetul Caras-Severin dupa inundatiile din ultimele ore. Peste 50 de case si alte cateva zeci de gospodarii si terenuri agricole au fost maturare […] The post FOTO. Potop in zeci de localitati din vestul tarii. Zeci de case, afectate de inundatii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

