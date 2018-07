Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Boureanu știe sa se distreze la maximum! A dovedit-o și weekend-ul trecut in clubul Nuba, din Mamaia, unde a facut un adevarat spectacol! (Console si accesorii gaming) Alaturi de cațiva buni prieteni, fiica lui Cristian Boureanu nu a ratat piscina clubului, unde s-a aruncat și in care a dansat,…

- Și-a construit o casa de vis, iar acum Brigitte Nastase iși face piscina! Bruneta a angajat o echipa de muncitori care ii asculta ordinele indeaproape. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Nastase s-a pus pe treaba! Vedeta și-a angajat o echipa de muncitori pentru a construi piscina mult visata. Soția…

- DupE ce a fEcut publicE prima ecografie cu bebeluxul, a plecat in vacantE in Palma de Mallorca. Malin Andersson a fost suprinsE de paparazzi la plajE. Bruneta de la ''Insula Iubirii'' s-a afixat la malul oceanului fErE niciun complex, dexi celulita i se vedea in toatE splendoarea.

- Cand o buna parte din artiști iți sunt scoși parca din playlistul personal, n-are cum sa nu-ți placa la Revolution Festival. Dar, dincolo de asta, „revoluția muzicala” din acest an a inceput in cea mai buna forma. Și continua.

- Cu atatea treburi de rezolvat pe cap si cu atat de putin timp liber la dispozitie, nu te-ai saturat sa fii nevoita sa colinzi magazinele de specialitate in cautarea unor haine pentru bebelusi potrivite pentru prichindelul tau? Si cand intr-un final gasesti articolele vestimentare necesare, nu e enervant…

- In anno domini 2018 suntem tot mai mulți cei care nu concep viața fara un laptop. Fie ca muncești pe el, stai pe facebook atunci cand ești acasa, te uiți la un film sau la un serial, asculți muzica pe Youtube in timp ce gatești sau...