FOTO Postarea zilei: Sorin Cârțu și imaginea cât 1000 de cuvinte - Craiova cere ajutorul divin pentru titlul de campioană ​Bania este pregatita de un titlu care se lasa așteptat de 29 de ani. Daca el va veni sau nu, asta vom vedea în aceasta seara, de la 20:30. Pâna acolo, Sorin Cârțu, președintele Craiovei, a postat o imagine care vine sa mai relaxeze puțin atmosfera, dar care și arata cât de dorit este trofeul pentru patimașii fani olteni.



CS U Craiova vs CFR Cluj va fi în direct pe Digisport, Telekomsport, LookTV și LiveText pe HotNews.ro de la ora 20:30.

Calculele din lupta pentru titlu sunt urmatoarele:CFR depinde doar de ea: daca va câștiga la Craiova (luni, de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finalul de sezon din Liga 1 are parte de o adevarata finala pentru stabilirea campioanei, CS U Craiova și CFR duelându-se pentru titlu în meciul direct din Banie. Calculele sunt simple: victoria asigura trofeul pentru formația care se va impune. Remiza trimite, cel mai probabil, stabilirea…

- CFR a ratat ocazii importante contra rezervelor FCSB-ului, iar salvarea a venit târziu pentru campioana României: în minutele 86 și 88. S-a încheiat 2-0 pentru ardeleni, iar meciul de luni cu CS U Craiova se va juca cu titlul pe masa. Cum arata clasamentul în timp…

- ​LPF a programat pentru vineri doua partide din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, lupta pentru titlu continuând de la distanța între CSU Craiova și CFR Cluj. Oltenii au meci de la 18:45 pe terenul Astrei, în timp ce formația lui Dan Petrescu joaca pe Arena Naționala contra FCSB-ului.…

- CFR Cluj, echipa aflata in deriva timp de o saptamana dupa ce antrenorul Dan Petrescu a fost confirmat cu coronavirus, iar 23 de fotbaliști au testați fals-pozitiv, a invins FC Botoșani, scor 1-0, marți seara, in etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1, și depinde in continuare de propriile rezultate pentru…

- ​CFR trece prin momente grele pe finalul de sezon din Liga 1: formația din Gruia a pierdut locul de lider, iar coronavirusul a dat peste cap orice planuri (au fost depistate mai multe cazuri de Covid-19 în lotul campioanei României). De infectare nu a scapat nici Dan Petrescu. Într-o…

- Jucatorii Universitatii Craiova sunt „sufocati“ de dragostea suporterilor dupa ultimele rezultate. Cum sansele la titlu sunt imense, suporterii Stiintei fac tot posibilul sa-i imbarbateze pe fotbalisti. Au aprins torte si si-au strigat dorinta la cantonamentul din Lunca Jiului dupa victoria cu FC Botosani.…

- ​Prima etapa de la reluarea Ligii 1 la fotbal le va aduce fața în fața pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele doua locuri în ierarhie. Derbiul va avea loc duminica, de la ora 20:00. Înainte de confruntare, Bogdan Vintila a oferit, printre altele, și o definiție proprie…