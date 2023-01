Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a aplicat restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme de origine animala și non-animala in cantitate totala de aproximativ 4800 kg. Direcția Teritoriala pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinau a inițiat un șir de controale planificate…

- Aproximativ 4800 de kg de produse alimentare neconforme au fost depistate in urma controalelor efectuate de inspectorii ANSA in 9 magazine, 7 unitați de alimentație publica, o piața și un depozit din municipiul Chișinau. Verificarile au avut loc in perioada 10-25 ianuarie.

- Inspectorii sanitari-veterinari au confiscat peste sase tone de carne de vita congelata, provenita din comertul intracomunitar si din import, in urma unei actiuni de control desfasurate in perioada 8 - 10 ianuarie 2023, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Un depozit și un fast-food din Timiș au fost inchise, luna trecuta, de catre inspectorii de la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș. Aceștia au aplicat zeci de amenzi.

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, marti, ca SC Microfruits SA a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la client a unui lot de grapefruit rosu, provenit din Turcia, din cauza depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 246 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1,768 milioane de lei, in urma controalelor din luna octombrie.

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada 28.10.2022 – 03.11.2022, 96 acțiuni de control. Verificarile au vizat: unitați de abatorizare, unitați de procesare carne și lapte, unitați catering depozite alimentare, supermarketuri,…

- In vanzare sunt și in hipermarketurile aradene pungi cu spanac și morcovi in magazine, periculoase pentru sanatate. O spune chiar Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor care a anunțat ca exista anumite loturi de spanac și morcovi contaminate in magazine. Profi retrage…