FOTO Pompierii români impresionează Grecia. Presa: "Par că au venit de pe o altă planetă!" Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile. "Par ca vin de pe o alta planeta"

