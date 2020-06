Stiri pe aceeasi tema

- In urma efectelor produse de fenomenele meteo vizate de codulul portocaliu de vreme severa, pana la momentul actual, pompierii militari aparținand ISU Alba au fost solicitați, prin apel 112, pentru urmatoarele situații de urgența: Municipiul Alba Iulia: 1. Elemente ale unui acoperiș de bloc desprinse,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Furtuna PUTERNICA la Alba Iulia: Gheața cat oul de porumbel, ghivece cu flori și acoperișuri luate de vant Municipiul Alba Iulia a fost lovit sambata dupa amiaza de o furtuna scurta și puternica. Gheața cat oul de porumbel a acoperit totul și mai multe acoperișuri au fost…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 ore, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic in 13 localitati din noua judete, interventiile vizand scoaterea apei din sute de gospodarii inundate si degajarea de pe carosabil, autoturisme si cabluri electrice a mai…

- Ziarul Unirea FOTO| Scurgere de gaze naturale, in fața Palatului Copiilor, din Alba Iulia. Intervin pompierii pentru asigurare masurilor PSI O scurgere de gaze naturale a avut loc luni dimineața in fața Palatului Copiilor, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii pentru asigurare masurilor PSI. Detașamentul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in localitatea Mușca. Pompierii ISU intervin pentru DESCARCERARE Un accident rutier s-a produs in seara zilei de vineri, 17 aprilie, pe raza localitații Mușca. Stația de pompieri Cimpeni in cooperare cu SAJ Baia de Arieș intervin pentru acordarea prin ajutor și descarcerare…

- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO. INCENDIU la fabrica HS Timber Group din Sebeș. A luat foc o banda transportatoare. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit in Duminica Floriilor, in jurul orei 12 la Sebeș. Garda de intervenție Sebeș intervite cu doua autospeciale cu apa și spuma pentu lichidarea și stingerea…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Incendiu de padure la Lupșa. Intervin pompierii Un incendiu de padure a izbucnit in localitatea Lupșa. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Stația de pompieri Cimpeni in cooperare cu SVSU Lupșa, intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU de vegetație la Aiud: Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu de vegetație a izbucnit la Aiud, pe str.Izvorului, duminica dimineața. A ars aproximativ 0,5 ha de vegetație uscata. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu…