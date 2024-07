FOTO: Pompierii în acțiune la Centrul de activități educative „Odiseea” din municipiul Botoșani FOTO: Pompierii in acțiune la Centrul de activitați educative „Odiseea” din municipiul Botoșani Pompierii botoșaneni au continuat și astazi acțiunile de informare și educare preventiva la Centrul de activitați educative „Odiseea” din municipiul Botoșani. Peste 30 de copii au participat la aceasta activitate, invațand informații vitale despre cum sa se protejeze și sa reacționeze in diverse situații de urgența. Pe parcursul intalnirii, salvatorii au discutat cu copiii despre […] Citește FOTO: Pompierii in acțiune la Centrul de activitați educative „Odiseea” din municipiul Botoșani in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii au desfasurat o actiune de prevenire a furturilor din buzunare si genti, precum si a inselaciunilor in mediul online, in randul persoanelor aflate intr un camin pentru persoane varstnice din municipiul…

- La data de 19 iulie 2024, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare au desfasurat o actiune de verificare a operatorilor economici care desfasoara activitati pe litoral. La data de 19 iulie 2024, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 25 IULIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 25 IULIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Deadpool & Wolverine…

- In baza cererii nr. 56934 din data de 13.06.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului CELL A MED S.R.L.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, strada Tepes…

- La data de 03.07.2024, in timp ce desfașurau activitați specifice in zona Bulevardului Iuliu Maniu, doi polițiști ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au observat 3 persoane cunoscute cu activitați infracționale și au pornit in urmarirea acestora, reușind…

- In perioada 12-15 iunie 2024 Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava a desfasurat campania pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, de catre angajatorii care desfașoara activitați in domeniul “restaurante…

- Activitați aeronautice prilejuite de Ziua Copilului. Aeronave IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT aparținand Bazei 95 Aeriana vor survola, in data de 1 iunie 2024, municipiul Iași, la inalțimi mici, cu ocazia manifestarilor dedicate Zilei Copilului. In acest sens, in data de 31 mai, se vor executa zboruri…

- La data de 21 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii, au desfasurat activitati de prevenire a consumului de substante interzise, in randul elevilor si cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.29 "Mihai Viteazu", din municipiul Constanta.…